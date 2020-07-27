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Новая разметка на Пушкинской: как проходит адаптационный режим?

Новая разметка на Пушкинской: как проходит адаптационный режим?

Участок улицы Пушкинской сделали четырехполосным, а также запретили парковку. Пока что разметка и знаки носят адаптационный характер, но штрафовать за нарушения начнут уже 4 августа. Наш корреспондент узнал, обращают ли водители внимание на новые знаки.

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По подсчетам специалистов департамента транспорта на улице Пушкинской на участке от Пантелеймоновской до Малой Арнаутской с восьми до девяти утра проезжает 2050 автомобилей, 28 троллейбусов и 90 автобусов. С таким потоком транспорта эта дорога не справляется, поэтому ее решили сделать четырехполосной с запретом остановки и стоянки транспортных средств.

Пушкинская дорога

Как сообщил нам наш корреспондент с места, дорожные знаки 3.34 «Остановка запрещена» и 5.18 «Направление движения по полосе» уже есть с обеих сторон данного участка Пушкинской. Также на дороге новая четкая разметка, а старая закрашена краской цвета брусчатки.

Однако все это вступит в силу только четвертого августа. Поэтому у водителей есть время привыкнуть к новым правилам езды по одной из центральных улиц города. А за нарушения, соответственно, пока что никто штрафовать не будет.

Из-за этого особых изменений пока не наблюдается. Водители все еще паркуются на крайних полосах, чем мешают движению других. В связи с чем опять-таки образовываются пробки при попытке перестроится. Пока что создается впечатление, что полосу для парковки не убрали, а наоборот – расширили.

Если же полицейские или парковочные инспекторы займутся контролем этого участка, то ситуация как возле рынка «Успех» не повторится, а будет действительно четырехполосное движение. Долго ожидаемый общественный транспорт начнет приходить вовремя, а водителям не придется стоять в пробке по несколько минут.

Новая разметка на Пушкинской
дорога
Новая разметка на Пушкинской
Пушкинская дорога
Новая разметка на Пушкинской
Новая разметка на Пушкинской

Фото: Артем Виноградов

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

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