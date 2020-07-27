Новости Одессы и Одесской области

В Одессе запланировали большой ремонт лифтов

В Одессе запланировали большой ремонт лифтов

В ближайшее время в Одессе планируют привести в порядок 108 лифтов в жилых домах.

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Работы будут выполнять за счет нового — уже четвертого — кредита в 90 миллионов гривен. Эти деньги мэрия планирует занять в ближайшее время. Таким образом, примерно каждый лифт будет стоить около миллиона гривен.

— По программе заменено уже 1142 лифта. Мы предлагаем увеличить финансирование программы на 90 млн. гривен. Это позволит провести модернизацию 49 и заменить 59 лифтов, — сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

Чиновники говорят, что улучшится также комплектация и качество новых подъемников. Всего в Одессе требуют ремонта более 1800 лифтов.

Ранее сообщалось, что горсовет Одессы решил взять кредит в полмиллиарда гривен.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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