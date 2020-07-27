Одесские археологи обнаружили стеклянную бутылку XVIII века – что внутри (фото)

Одесские археологи продолжают исследовать Аккерманскую крепость. Там работает экспедиция под руководством одесского историка Андрея Красножона (Белгород-Тирская археологическая экспедиция).

Как рассказывает историк, недавно там была обнаружена стеклянная бутылка.

«Целый предмет, найденный на раскопках — всегда приятно. А если он еще и стеклянный — приятно втройне. Бутылка извлечена без повреждений (студенты молодцы). Османская империя, 18 век», — сообщает Андрей Красножон.

Красножон также сообщил, что находится внутри бутылки: «жидкость. Прозрачная. Белого цвета».

Были обнаружены, по словам историка, и другие «приятные мелочи раскопочного дня».

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее на этом месте был найден талисман возрастом около 300 лет.

Фото — Андрей Красножон