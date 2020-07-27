Маски, дистанция и повара на раздаче all inclusive: как одесситка отдохнула в Турции

Турция — одна из первых стран, принявших на отдых наших туристов в условиях пандемии коронавируса. Сюда можно слетать без тестов и вернуться без самоизоляции. Как отдыхают и как соблюдают там дистанцию? Об этом «Одесской жизни» рассказала Анна Пышная, которая недавно побывала на Анталийском побережье.

Изначально я бронировала пакетный тур в Турцию на средину мая. Но из-за коронавируса поездку перенесли на вторую половину июня. Перед вылетом я очень волновалась из-за новых процедур в аэропорту. Но, к счастью, дорога туда и обратно обошлась без неприятностей. В аэропортах Одессы и Анталии все пассажиры проходили температурный скрининг и были в масках, как и сотрудники. Каких-то сложностей с этим или дискомфорт я не почувствовала.

Есть перемены в правилах перевозки ручной клади — её не разрешают брать в салон. Правда меня с сумкой от ноутбука пропустили. А вот рассадка пассажиров в салоне не поменялась. Всех размещали, как и раньше, без пропуска мест.

По прилёту в Анталию, нам выдали багаж, и мы отправились в отель на автобусе. Тут опять же всех пассажиров просили одевать маски. Сам гид и водитель тоже были в масках.

Кондиционеры не везде работают.

В холле отеля картинка существенно отличается от привычной обстановки. Везде стоят санитайзеры, на полу нанесена разметка для соблюдения дистанции полтора метра, весь персонал в перчатках, масках и защитных пластиковых шлемах. С этим строго. Даже ручки для заполнения анкет выдают продезинфицированными. Но гости в отеле ходят без масок.

И еще очень важный нюанс. В нашем отеле кондиционеры работали, а вот в бюджетных отелях — не везде. Дело в том, что если система кондиционирования забирает воздух извне, её включают, а если циркулирует внутри — отключают. При выборе отеля я бы советовала интересоваться, какой тип кондиционирования используется. Иначе нужно быть готовым, что и в холле, и в номерах может быть жарко.

Дистанция и новые правила системы all inclusive

В ресторанах столы расставлены подальше друг от друга. За каждым из них стоят по три стула. Понятно, что семья, например, из четырех человек, дополнительно себе берёт еще один стул. Сама система all inclusive особо не изменилась. То есть по-прежнему турист подходит к секциям с блюдами и выбирает то, что он хочет. Разница только в том, что накладывают еду повара. Из-за этого скапливаются небольшие очереди. Лишний раз уже за добавкой стараются не подходить.

На пляже и возле бассейнов между шезлонгами расстояние заметно увеличено. Не могу сказать, что всем места хватает — многие наши отдыхающие занимают лежаки своими полотенцами на целый день.

Анимация в сокращенном режиме

В нашем отеле обычно очень активная анимация для взрослых. В течение дня проводятся занятия по аэробике, фитнесу, устраиваются конкурсы и прочее. В этот приезд такого я не увидела. За всю неделю несколько раз устраивали игру в дартс и аквааэробику. Но дискотеки были хорошими, правда без пенных шоу и только до 00:00, вместо заявленных 3:00. То есть анимация есть, но в сокращенном режиме. При этом кальянные вообще закрыты, а SPA-салон, хамам и фитнес-зал работают. В детском клубе малышей развлекали ограниченное время.

Людей мало, но сервис на высоком уровне

Я съездила на экскурсию в каньон Гейнюк. Большого потока туристов не заметила. Более того, знаю, что многие мелкие турбюро не открылись. Также не принимают отдыхающих и некоторые отели. Выглядят они заброшено и печально.

В этом сезоне людей, конечно, заметно меньше, но качество сервиса остаётся на высоком уровне. Турки очень стараются. Хотя в обычное время разнообразие еды и активностей все-таки больше.

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