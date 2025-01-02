Найстарішому волонтеру Тарутиного виповнилося 102 роки

Про це повідомили в Бессарабській селищній раді.

1 січня, у День народження Василя Степановича та його сім’ю привітали Бессарабський селищний голова Сава Чернєв, заступник селищного голови Олена Силоч і начальник відділу культури і туризму селищної ради Ніна Шишкова.

Василю Степановичу вручили подарунки та побажали міцного здоров’я, віри в Перемогу, бадьорості душі та довголіття.

Василь Степанович став свідком багатьох історичних подій. За плечима – непрості роки дитинства та юнацтва в румунській Бессарабії, воєнні роки та полон, відновлення держави після війни.

У селищній раді зазначають, що Василь Степанович – взірець для всіх поколінь, приклад патріотизму та любові до рідного краю. Попри поважний вік він сповнений оптимізму та віри у світле майбутнє нашої країни.

Нагадаємо, ветеран регулярно допомагає військовим – передає гроші на ліки та інші потрібні їм речі. Минулого року Василь Хомиженко пожертвував кошти на виготовлення пічки для ЗСУ.

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