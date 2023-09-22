Возобновился суд над мэром Трухановым: обвинение готовилось к нему два с половиной года

Сегодня, 22 сентября, должно было пройти заседание по рассмотрению по существу дела одесского “Краяна”. Тогда здание бывшего завода город купил по завышенной цене. Один из подозреваемых — мэр Одессы Геннадий Труханов. Подготовка к рассмотрению дела по-существу длилась 2,5 года.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, уголовное расследование по обвинению одесского головы и еще нескольких человек в хищении в особо крупных размерах при покупке обанкротившегося завода «Краян» тянется не первый год.

Мэр и другие лица обвиняются в завладении средствами бюджета на сумму более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене.

Дело “Краяна”: более 30 заседаний и арест мера

С октября 2018 это дело рассматривалось в Малиновском районном суде города Одесса.

4 июля 2019 Малиновский районный суд города Одессы объявил оправдательный приговор Одесскому городскому голове и другим лицам.

В САП не согласились с этим решением и подали апелляционную жалобу. И в 2021 году Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) отменила оправдательный приговор и направила дело на пересмотр.

За два года по делу было назначено порядка 35 судебных заседаний. Но начать рассмотрение дела ВАКС смог только в этом году, 25 апреля. И на этот раз в истории «Краяна» появились новые эпизоды, относительно которых Офис генерального прокурора смог вынести новые подозрения.

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Теперь речь идет не только о возможной растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением — как в предыдущих версиях следствия. Детективы НАБУ и прокуроры САП утверждают, что у них есть достаточные доказательства незаконного завладения землей в Одессе.

По их словам, подобные махинации осуществляла целая преступная группировка. В ее деятельности принимал участие мэр, высокопоставленные чиновники, областной прокурор. По версии НАБУ, они могли получать незаконные доходы за передачу прав на застройку земель, принадлежащих территориальной общине города.

Теперь речь идет не только о возможной растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением — как в предыдущих версиях следствия. Детективы НАБУ и прокуроры САП утверждают, что у них есть достаточные доказательства незаконного завладения землей в Одессе.

По их словам, подобные махинации осуществляла целая преступная группировка. В ее деятельности принимал участие мэр, высокопоставленные чиновники, областной прокурор. По версии НАБУ, они могли получать незаконные доходы за передачу прав на застройку земель, принадлежащих территориальной громады города.

Суд назначил Труханову залог в размере 30,9 миллиона гривен. Но обвиняемый его не внес, заявив, что у него нет таких денег. Поэтому ВАКС постановил арестовать мэра на 60 дней. А так как 30 миллионов у него не нашлось, назначил ему залог в размере 13,4 миллиона гривен. Но и этих денег у мэра не оказалось. Заплатил необходимую сумму депутат фракции «Доверяй делам» Дмитрий Танцюра. Так Труханов оказался на свободе.

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