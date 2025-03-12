Как рассказала 32-летняя спортсменка, которая в декабре прошлого года впервые стала мамой, она сильно испугалась и была вынуждена вместе с дочерью прятаться от ударов российских «шахедов» в паркинге.

«Так страшно мне еще не было… Очень близко и громко было… Я уже по-другому воспринимаю такие атаки, потому что не хочу для нашего ребенка такой жизни. Сочувствую всем, кто пострадал от атаки. Я плачу от того, что происходит… Ты сидишь в паркинге с маленьким ребенком и собакой и просто не понимаешь что, как, куда, где этот конец… Где взять силы и решения», – поделилась Анжелика Терлюга.

Напомним, вечером 3 марта россияне совершили очередной акт террора против мирного населения Одессы – ударными дронами были атакованы объекты энергетики города. В результате атаки пострадали четыре человека.

Анжелику Терлюгу дважды признавали лучшей спортсменкой Украины: в мае 2018 года и в январе 2020 года. В 2018 году она возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории. А на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио она завоевала серебряную медаль.

В сентябре 2021 года Анжелика Терлюга вышла замуж за своего тренера Владимира Зарецкого. В декабре 2024 года у пары родилась дочь, которую назвали Николь.

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