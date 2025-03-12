Як розповіла 32-річна спортсменка, яка в грудні минулого року вперше стала мамою, вона сильно злякалася та була змушена разом із дочкою ховатися від ударів російських «шахедів» у паркінгу.

«Так страшно мені ще не було… Дуже близько і голосно було… Я вже по-іншому сприймаю такі атаки, бо не хочу для нашої дитини такого життя. Співчуваю всім, хто постраждав від атаки. Я плачу від того, що відбувається… Ти сидиш у паркінгу з маленькою дитиною та собакою і просто не розумієш що, як, куди, де цей кінець… Де взяти сили і рішення», – поділилася Анжеліка Терлюга.

Нагадаємо, увечері 3 березня росіяни здійснили черговий акт терору проти мирного населення Одеси – ударними дронами були атаковані об’єкти енергетики міста. У результаті атаки постраждало четверо людей.

Анжеліку Терлюгу двічі визнавали найкращою спортсменкою України: у травні 2018 року та у січні 2020 року. У 2018 році вона очолила рейтинг Міжнародної федерації карате у своїй ваговій категорії. А на літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо вона здобула срібну медаль.

У вересні 2021 року Анжеліка Терлюга вийшла заміж за свого тренера Володимира Зарецького. У грудні 2024 року у пари народилася донька, яку назвали Ніколь.

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Фото: Вікіпедія