Каратистка из Одессы Анжелика Терлюга стала чемпионкой Евро-2022

Украинская каратистка из Одессы Анжелика Терлюга стала чемпионкой Европы-2022 по карате в весовой категории до 55 кг.

Как сообщили в Украинской федерации карате, соревнования проходили в турецком Газиантеле.

В финальном столкновении Терлюга одолела олимпийскую чемпионку Токио-2020 Ивет Горанову из Болгарии со счетом 11:3, и в итоге завоевала первое «золото» Украины на Евро-2022 и третью медаль в целом.

Стоит отметить, что именно Горановой одесситка Анжелика Терлюга проиграла в финале Олимпиады-2020, Европейских игр-2019 и двух чемпионатов мира.

А «бронзу» на Евро-2022 завоевала также представительница из Одесской области Анита Серегина из Черноморска: в весовой категории до 61 килограмма она победила Линн Снель из Нидерландов со счетом 4:0.

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Фото: Reuters