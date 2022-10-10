Вечером в Одессе возможны отключения света: почему и как этого избежать

Об этом сообщает Одесский горсовет.

— отметил руководитель Одесской ОВА Максим Марченко.

Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением домохозяйств. Если сегодня вечером, уважаемые одесситы и жители области, сможете использовать меньше электроэнергии , то это — существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях. Это — поможет пройти критические нагрузки наших электросетей,

— добавляет Директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА Антон Шалигайло.

По оценке специалистов, наиболее энергозатратными являются электрообогреватели, бойлеры, кухонная электроплита, микроволновка, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник, кофеварка, утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер и телевизор.

Сегодня вечером стоит минимизировать использование таких приборов, а пользоваться ими ночью или в обеденное время дня. Также более экономное использование освещения в вечерние часы облегчит нагрузку на энергосистему. Сегодня вечером и последующие несколько дней давайте сделаем все возможное, чтобы минимизировать потребление электроэнергии промежуток с 17.00 до 22.00. Вместе с тем энергетики уже работают над тем, чтобы обеспечить стабильную, надежную и бесперебойную работу энергосистемы,