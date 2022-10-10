Новости Одессы и Одесской области

Ждать ли еще сегодня российских атак по Одессе

Ждать ли еще сегодня российских атак по Одессе

По состоянию на 14:30 воздушная тревога в Одессе отменена, но повторный удар по городу и региону очень вероятен.

Об этом сообщают в Одесской областной военной администрации.

В обращении сказано:

Уважаемые одесситы и жители Одесской области! Отбой воздушной тревоги, но обращаемся к вам с просьбой — внимательно следить за обстановкой и в дальнейшем ориентироваться на сигналы воздушной тревоги и не игнорировать их!

Вероятность повторных ударов с воздуха очень высокая.

Утренняя атака по региону была комбинированной. Рашисты атаковали Одессу и область как крылатыми ракетами, так и дронами-камикадзе. К счастью, нашим защитникам неба удалось сбить все российские орудия смерти.

Всего же, по данным Генштаба ВСУ, враг направил по Украине более 83 ракет. 45 из них удалось сбить силам ПВО.

Атакованы были 11 регионов и столица. Основными целями были объекты инфраструктуры, а также жилые улицы и кварталы. Есть погибшие и раненые мирные жители.

Напомним, что в связи обстрелом, украинцев предупредили о возможных перебоях с постаками элетроэнергии, водоснабжением и со связью.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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