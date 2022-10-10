Одесские школьники будут неделю учиться дистанционно

В связи с массированной ракетной атакой российских террористов на города Украины министр образования Сергей Шкарлет просит администрации городов ввести в учебных заведениях дистанционное обучение до конца текущей недели.

Об этом он сообщил сегодня, 10 октября 2022 года, в свое Телеграм-канале.

«Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022). Безопасность – превыше всего! Жизнь и здоровье каждого гражданина превыше всего!»,

– пишет Шкарлет.

На данную рекомендацию уже отреагировал Одесский горсовет.

«Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины все учебные заведения муниципальной формы собственности будут работать дистанционно до 14 октября 2022 года. Жизнь и здоровье детей является самой высокой ценностью»,

– комментирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Напомним, утро понедельника, 10 октября 2022 года выдалось неспокойным для украинцев: рашисты наносят массированные ракетные удары по ряду городов.

В Одесской области силами противовоздушной обороны сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе.