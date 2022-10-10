Новости Одессы и Одесской области

Одесские школьники будут неделю учиться дистанционно

Одесские школьники будут неделю учиться дистанционно

В связи с массированной ракетной атакой российских террористов на города Украины министр образования Сергей Шкарлет просит администрации городов ввести в учебных заведениях дистанционное обучение до конца текущей недели.

Об этом он сообщил сегодня, 10 октября 2022 года, в свое Телеграм-канале.

«Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение об обучении в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022). Безопасность – превыше всего! Жизнь и здоровье каждого гражданина превыше всего!»,

– пишет Шкарлет.

На данную рекомендацию уже отреагировал Одесский горсовет.

«Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины все учебные заведения муниципальной формы собственности будут работать дистанционно до 14 октября 2022 года. Жизнь и здоровье детей является самой высокой ценностью»,

– комментирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Напомним, утро понедельника, 10 октября 2022 года выдалось неспокойным для украинцев: рашисты наносят массированные ракетные удары по ряду городов.

В Одесской области силами противовоздушной обороны сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить