Рашисты атакуют Украину ракетами – в Одессе прозвучал сильный взрыв (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня утром, в понедельник, 10 октября, рашисты начали массированную ракетную атаку крупных городов Украины. Объявлена воздушная тревога. А в Одессе несколько минут назад прозвучал сильный взрыв, в частности, его слышали жители микрорайона Таирова.

Как сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов, в Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.

Сообщается о взрывах и прилетах в Киевской области, Днепре, Львове, Николаеве. А ночью враг снова атаковал Запорожье, есть попадание в жилой дом.

В Одессе, предварительно, силы ПВО сбили несколько вражеских ракет.

«Одесская жизнь» следит за ситуацией и при поступлении официальной информации оповестит обо всем своих читателей.

ОБНОВЛЕНО: По информации Одесской областной военной администрации, в Одесской области силами противовоздушной обороны сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе.

Как сообщил у себя в Facebook Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, страна-террорист наносит массированные ракетные и авиаудары по территории Украины, используя ударные беспилотники.

С утра агрессор выпустил уже 75 ракет, из которых 41 обезвредили наши силы противовоздушной обороны.

«Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан.

Однако вражеская атака продолжается.

Призываю всех находиться в укрытиях!»,

– добавил Залужный.

ОБНОВЛЕНО 14:00

По сообщению Генштаба ВСУ россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины.

Не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Находитесь в укрытиях.

По состоянию на 12:26 атакованы Киев, Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Черниговщина, Житомирщина и другие регионы.

В частности, задействовано 8 самолетов Ту-95, 3 – Ту 160 из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода, корабли и наземные ОТРК «Искандер».

По состоянию на 12.26 российская армия применила более 83 крылатых ракет. Противовоздушная оборона Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск, сбила 52 воздушных целей. 43 из них – крылатые ракеты.

Кроме того, враг задействовал для ударов иранские БПЛА типа Шахид -136 с территории Беларуси и временно оккупированного украинского Крыма. По предварительной информации 9 из них – уничтожены.

Информация постоянно уточняется.

ОБНОЛЕНО

Официальное сообщение ОК «Юг»: ситуация в Одессе и на Юге Украины

На всей территории Украины враг наносил массированные ракетные удары. В том числе и по южным регионам.

Атакуя объекты социальной и критической инфраструктуры, по югу враг направил около 2 десятков крылатых ракет типа «Калибр», Х-101, Х-55 и 4 беспилотных летательных аппарата, в том числе и камикадзе.

Силами противовоздушной обороны уничтожено над Николаевщиной 14 крылатых ракет, над Одесщиной — 3 ракеты и 4 дрона «Shahed-136», «Shahed-129».

ОБНОВЛЕНО

Генеральный штаб ВСУ сообщил уточненные данные по массированному ракетному удару по состоянию на 14:00.

российская федерация использовала 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 – иранские «Шахид-136».

Уничтожено 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).

Сохраняйте спокойствие и не пренебрегайте сигналами воздушных тревог.

Вместе победим! Слава Украине!

На фото: небо над Одессой утром 10 октября 2022. Фото с Телеграм-канала «Думская»