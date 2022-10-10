Рашисты атакуют Украину ракетами – в Одессе прозвучал сильный взрыв (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня утром, в понедельник, 10 октября, рашисты начали массированную ракетную атаку крупных городов Украины. Объявлена воздушная тревога. А в Одессе несколько минут назад прозвучал сильный взрыв, в частности, его слышали жители микрорайона Таирова.
Как сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов, в Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.
Сообщается о взрывах и прилетах в Киевской области, Днепре, Львове, Николаеве. А ночью враг снова атаковал Запорожье, есть попадание в жилой дом.
В Одессе, предварительно, силы ПВО сбили несколько вражеских ракет.
«Одесская жизнь» следит за ситуацией и при поступлении официальной информации оповестит обо всем своих читателей.
ОБНОВЛЕНО: По информации Одесской областной военной администрации, в Одесской области силами противовоздушной обороны сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе.
Как сообщил у себя в Facebook Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, страна-террорист наносит массированные ракетные и авиаудары по территории Украины, используя ударные беспилотники.
С утра агрессор выпустил уже 75 ракет, из которых 41 обезвредили наши силы противовоздушной обороны.
«Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан.
Однако вражеская атака продолжается.
Призываю всех находиться в укрытиях!»,
– добавил Залужный.
ОБНОВЛЕНО 14:00
По сообщению Генштаба ВСУ россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины.
Не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Находитесь в укрытиях.
По состоянию на 12:26 атакованы Киев, Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Черниговщина, Житомирщина и другие регионы.
В частности, задействовано 8 самолетов Ту-95, 3 – Ту 160 из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода, корабли и наземные ОТРК «Искандер».
По состоянию на 12.26 российская армия применила более 83 крылатых ракет. Противовоздушная оборона Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск, сбила 52 воздушных целей. 43 из них – крылатые ракеты.
Кроме того, враг задействовал для ударов иранские БПЛА типа Шахид -136 с территории Беларуси и временно оккупированного украинского Крыма. По предварительной информации 9 из них – уничтожены.
Информация постоянно уточняется.
ОБНОЛЕНО
Официальное сообщение ОК «Юг»: ситуация в Одессе и на Юге Украины
На всей территории Украины враг наносил массированные ракетные удары. В том числе и по южным регионам.
Атакуя объекты социальной и критической инфраструктуры, по югу враг направил около 2 десятков крылатых ракет типа «Калибр», Х-101, Х-55 и 4 беспилотных летательных аппарата, в том числе и камикадзе.
Силами противовоздушной обороны уничтожено над Николаевщиной 14 крылатых ракет, над Одесщиной — 3 ракеты и 4 дрона «Shahed-136», «Shahed-129».
ОБНОВЛЕНО
Генеральный штаб ВСУ сообщил уточненные данные по массированному ракетному удару по состоянию на 14:00.
российская федерация использовала 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 – иранские «Шахид-136».
Уничтожено 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).
Сохраняйте спокойствие и не пренебрегайте сигналами воздушных тревог.
Вместе победим! Слава Украине!
На фото: небо над Одессой утром 10 октября 2022. Фото с Телеграм-канала «Думская»