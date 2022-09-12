Новости Одессы и Одесской области

Спокойно ли на Одесчине утром 12 сентября?

Спокойно ли на Одесчине утром 12 сентября?

По состоянию на утро понедельника, 12 сентября 2022 года, ситуация в Одессе и Одесской области полностью под контролем. Силы обороны продолжают выполнение поставленных боевых заданий, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По данным представителя ОВА, электроснабжение населенных пунктов Одесчины, пострадавших от последствий непогоды накануне, полностью восстановлено.

Также Братчук сообщил, что в случае необходимости Одесская область готова оказать помощь регионам, пострадавшим от ракетных ударов.

А по данным Оперативного командования «Юг», враг нарастил свою группировку ракетоносителей в Черном море. Так, у берегов аннексированного Крыма в настоящее время пребывают 14 боевых кораблей черноморского флота, в том числе 4 надводных корабля, несущие на борту уже 25 ракет морского базирования типа «Калибр».

Также враг активизировал присутствие четырех больших десантных кораблей. Но из-за шторма на море высадка десанта исключена.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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