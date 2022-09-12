Война в Украине, день 201-й: более 20-ти населенных пунктов свободны от оккупантов

Сегодня, в понедельник, 12 сентября 2022 года, пошли 201-е сутки с начала полномасштабного вторжения в Украину рашистских агрессоров. Отметим, что в настоящее время благодаря нашим Вооруженным силам вести с фронта скорее радуют: контрнаступление идет успешно.

Какова обстановка на утро нынешнего дня, информирует Генштаб ВСУ.

По официальным данным, противник предпринимает попытки сорвать наступления наших войск по отдельным направлениям, а также сосредотачивает усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, и содержании временно захваченных территорий. Продолжаются обстрелы позиций ВСУ, ведется воздушная разведка.

Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес 18 ракетных и 39 авиаударов по военным и гражданским объектам нашей страны. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка. Россияне совершили очередной террористический акт – нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, объекту критической инфраструктуры города. В результате было частично обесточено несколько областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – возле Кондратовки Сумской области;

– возле Кондратовки Сумской области; на Харьковском направлении – населенных пунктов Константиновка, Уды;

– населенных пунктов Константиновка, Уды; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное;

– в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменное и Спорное; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево;

– в районах населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево; на Авдеевском направлении рашисты обстреляли населенные пункты Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

рашисты обстреляли населенные пункты Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении – огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского;

– огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского; на Запорожском направлении – возле Новоселки, Времовки, Новополя, Новоандреевки, Полтавки, Гуляйполя и Железнодорожного.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Пруд, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодативка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное.

Силы обороны отразили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевой бои продолжаются.

После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе. По имеющейся информации, 810-я отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий.

Продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. В ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию российской федерации. Так, за минувшие сутки, оккупанты вывезли награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства из населенных пунктов Большой Бурлук и Двухлетняя Харьковской области.

В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой «народной милиции» из числа местных жителей.

Всего за минувшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем 20-ти населенных пунктов. Проводятся взятия под полный контроль и стабилизационные мероприятия.

Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов – поражен взводный опорный пункт, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.

Уничтожен беспилотник типа «Орлан-10», сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых ракеты морского базирования типа «Калибр» и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Утраты неприятеля в живой силе уточняются.