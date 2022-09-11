Ночная непогода: без света остались 26 сел, как идет восстановление

Из-за дождя, который прошел в Одесской области в ночь на 11 сентября, без света остались 26 населенных пунктов, из них 11 — частично.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесской электросети.

По состоянию на 12.00 отремонтировали три трансформаторные подстанции и возобновили электроснабжение в одном населенном пункте области.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Для этого работают 15 бригад, а это 40 работников и 17 единиц техники, сообщили в ДТЭК.

С начала суток вернули свет в 13 населенных пунктов области, возобновили работу 6 воздушных линий и 89 трансформаторных подстанций.

По состоянию на 14:00 без света остаются 13 населенных пунктов, из них 7 — частично. Работаем дальше.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что ночной дождь превратил часть одесских улиц в реки.