Новости Одессы и Одесской области

Одесситов предупреждают: прогуливаться вдоль берега и купаться стало опаснее

Одесситов предупреждают: прогуливаться вдоль берега и купаться стало опаснее

С приходом осеннего и зимнего сезонов ухудшатся погодные условия, и число дрейфующих мин у берега станет больше. О могут взрываться самопроизвольно или от столкновения с камнями или береговыми конструкциями.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Во время осенне-зимнего периода усложняются погодные условия и увеличиваются волны, вызванные ветром, которые могут привести к дрейфующему якорным минам и подрыву их в результате столкновения с береговыми конструкциями (камнями),

— говорится в сообщении.

С начала агрессии России был зафиксирован ряд случаев детонации морских мин, что привело к гибели людей.

На прошлой неделе шторм принес очередную мину на Одесское побережье, которая была уничтожена специалистами ВМС ВСУ.

В ближайшие дни ненастье в Одесском регионе будет сохраняться.

Жителям Одессы в который раз напоминают о запрете посещения пляжей, побережья и купания в море.

При обнаружении морских мин в воде или на берегу необходимо сразу сообщать о них в подразделения ГСЧС по телефону 101.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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