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Глава ОВА Максим Марченко подвел итоги 200 дней войны

Глава ОВА Максим Марченко подвел итоги 200 дней войны

Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко отметил, что несмотря на тяжесть ситуации для Украины мы остались едины и стали сильнее.  

Сегодня 200 дней масштабной войны россии против Украины. Для каждого жителя Одесской области эти 200 дней были долгими и тяжелыми. Но мы вместе работаем на победу и уже имеем весомые результаты нашей работы в сферах экономики, аграрно-промышленного комплекса, восстановления разрушенных объектов, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и образования,

— сказал Марченко.

Он добавил, что наши вооруженные силы сейчас  достигают успехов на фронте, мы укрепили оборонные возможности Одесской области и помогаем соседним областям. Сейчас мы едины как никогда и это заслуга именно наших жителей и каждого украинца.

В завершении Марченко поздравил танкистов с Днем танкиста:

Также сегодня мы отмечаем день танкиста. Благодарю вас за ваш непоколебимый дух и решительность  в освобождении нашей земли.  С праздником вас!

Напомним, что 200 дней назад, 24 февраля 2022 года российская федерация начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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