Глава ОВА Максим Марченко подвел итоги 200 дней войны

Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко отметил, что несмотря на тяжесть ситуации для Украины мы остались едины и стали сильнее.

Сегодня 200 дней масштабной войны россии против Украины. Для каждого жителя Одесской области эти 200 дней были долгими и тяжелыми. Но мы вместе работаем на победу и уже имеем весомые результаты нашей работы в сферах экономики, аграрно-промышленного комплекса, восстановления разрушенных объектов, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и образования,

— сказал Марченко.

Он добавил, что наши вооруженные силы сейчас достигают успехов на фронте, мы укрепили оборонные возможности Одесской области и помогаем соседним областям. Сейчас мы едины как никогда и это заслуга именно наших жителей и каждого украинца.

В завершении Марченко поздравил танкистов с Днем танкиста:

Также сегодня мы отмечаем день танкиста. Благодарю вас за ваш непоколебимый дух и решительность в освобождении нашей земли. С праздником вас!

Напомним, что 200 дней назад, 24 февраля 2022 года российская федерация начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.