Новости Одессы и Одесской области

Война, день 724-й: Силы обороны вышли из Авдеевки

Война, день 724-й: Силы обороны вышли из Авдеевки

Главным событием минувшей ночи стал отход украинских защитников из Авдеевки. Главной причиной такого шага в украинском командовании назвали необходимость сохранить жизни военнослужащих.

Выход из Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о решении полностью вывести украинские войска из Авдеевки. Войска отошли на заранее подготовленные позиции.

«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции», — написал также командующий Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский в ночь на субботу.

По его словам, в ситуации, когда враг «наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками это единственно правильное решение».

Тарнавский отметил, что окружения наших войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных перед этим новых рубежах.

Командир 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, которая прикрывала отход, поблагодарил бойцов за работу и заявил, что они вернутся, чтобы нанести «более сильный удар»:

«Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому.

Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается», – написал командир бригады.

Удары по тыловым объектам врага

Силы обороны Украины продолжают атаковать топливную инфраструктуру и производства вооружений, расположенные в российском тылу.

В ночь на 17 февраля беспилотниками была поражена нефтебаза в курской области, где начался масштабный пожар. 

Также, после поражения дронами, горит бывший торговый центр в Ижевске, который рашисты переоборудовали под производство беспилотников

По данным украинского Генштаба, всего за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В результате есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения и объекты критической инфраструктуры.

Потери россии на 17 февраля

Украинские войска наносят оккупантам сильный урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны за сутки ликвидировали 1050 оккупантов, 11 танков, 16 бронемашин, 28 артсистем, 5 БПЛА, а также 23 ед. авто и спецтехники.

Всего российские войска на 17 февраля 2024 года понесли такие потери в Украине:

  • личного состава ‒ около 401350 (+1050) человек,
  • танков ‒ 6476 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12145 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 9669 (+28) ед,
  • РСЗО – 984 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 671 (+0) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5),
  • крылатые ракеты – 1896 (+1),
  • корабли ‒ 25 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12734 (+18) ед,
  • специальная техника ‒ 1533 (+5).


графика с потерями россии 17 февраля

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить