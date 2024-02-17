Война, день 724-й: Силы обороны вышли из Авдеевки

Выход из Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о решении полностью вывести украинские войска из Авдеевки. Войска отошли на заранее подготовленные позиции.

«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции», — написал также командующий Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский в ночь на субботу.

По его словам, в ситуации, когда враг «наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками это единственно правильное решение».

Тарнавский отметил, что окружения наших войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных перед этим новых рубежах.

Командир 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, которая прикрывала отход, поблагодарил бойцов за работу и заявил, что они вернутся, чтобы нанести «более сильный удар»:

«Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому.

Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается», – написал командир бригады.

Удары по тыловым объектам врага

Силы обороны Украины продолжают атаковать топливную инфраструктуру и производства вооружений, расположенные в российском тылу.

В ночь на 17 февраля беспилотниками была поражена нефтебаза в курской области, где начался масштабный пожар.

Также, после поражения дронами, горит бывший торговый центр в Ижевске, который рашисты переоборудовали под производство беспилотников

По данным украинского Генштаба, всего за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В результате есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения и объекты критической инфраструктуры.

Потери россии на 17 февраля

Украинские войска наносят оккупантам сильный урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны за сутки ликвидировали 1050 оккупантов, 11 танков, 16 бронемашин, 28 артсистем, 5 БПЛА, а также 23 ед. авто и спецтехники.

Всего российские войска на 17 февраля 2024 года понесли такие потери в Украине:

личного состава ‒ около 401350 (+1050) человек,

танков ‒ 6476 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12145 (+16) ед,

артиллерийских систем – 9669 (+28) ед,

РСЗО – 984 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 671 (+0) ед,

самолетов – 332 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5),

крылатые ракеты – 1896 (+1),

корабли ‒ 25 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 12734 (+18) ед,

специальная техника ‒ 1533 (+5).





