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Сочельник и День работников архивных учреждений Украины: что еще празднуют 24 декабря

Сочельник и День работников архивных учреждений Украины: что еще празднуют 24 декабря

Что празднуют в Украине и мире 24 декабря. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Что празднуют 24 декабря

Сочельник

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Вечер накануне большого христианского праздника, когда семьи собираются вместе за общим столом. Это время духовной подготовки, молитвы и особых традиций.

День работников архивных учреждений Украины

День, когда отмечают важную роль архивистов в сохранении документального наследия. Это возможность обратить внимание на значимость их труда для истории и культуры.

День гоголь-моголя

Посвящен популярному десерту, состоящему из яиц, сахара и других ингредиентов. Это возможность вспомнить традиционные рецепты, которые существовали в разных культурах, и насладиться сладким напитком в кругу родных.

День покупателя в последнюю минуту

Символический день для тех, кто откладывает покупки до последнего. Он напоминает о стрессе и организации времени, помогая потребителям лучше планировать свои расходы и избегать поспешных решений.

Именины 24 декабря

Какие сегодня именины: Николай, Сергей, Евгения, Клавдия, Клавдия.

Кто из известных людей родился 24 декабря

  • 1937 год: украинский политик, общественный деятель, литературный критик, публицист, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа Вячеслав Чорновил;
  • 1940 год: украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион в личных соревнованиях в фехтовании на шпагах, двукратный серебряный призер Олимпиады-68 Григорий Крисс;
  • 1974 год: главный сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Алексей Сенюк.

Памятные даты 24 декабря

  • 1518 год: король Сигизмунд I разрешает князю Василию Сангушко образовать из села Ковле город с предоставлением ему магдебургского права;
  • 1624 год: гетман Михаил Дорошенко заключает межгосударственный договор о взаимопомощи между Войском Запорожским и Крымским ханством;
  • 1814 год: в Генте (ныне Бельгия) Великобритания и США подписывают договор, завершивший англо-американскую войну;
  • 1851 год: во время пожара в библиотеке Конгресса США сгорает 35 тысяч книг и множество уникальных документов;
  • 1871 год: в Каире проходит премьера оперы Джузеппе Верди «Аида», написанной для торжеств по случаю открытия Суэцкого канала;
  • 1903 год: в Великобритании выдают первый регистрационный номер для авто — табличку с номером A1 получил герцог Рассел, брат философа Бертрана Рассела;
  • 1908 год: в Париже открывается первое международное авиашоу;
  • 1914 год— немецкий самолет сбрасывает бомбу на английский город Дувр, осуществив первую в истории авиабомбардировку;
  • 1917 год: в захваченном российскими большевиками Харькове открывается Всеукраинский съезд советов, который завершается 25 декабря провозглашением т. н. Украинской Народной Республики Советов — в противовес УНР со столицей в Киеве;
  • 1920 год: на сцене «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк) выдающийся итальянский певец Энрико Карузо исполняет последнюю в своей карьере партию — Элеазара;
  • 1982 год: опытный образец крупнейшего серийного грузового самолета в мире Ан-124 «Руслан» совершает первый полет;
  • 1997 год: происходит первый концерт группы «Мандри», этот день считается датой основания группы;
  • 2004 год: запускают на орбиту украинский спутник «Сич-1М».

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