Как получить тысячу гривен зимней помощи на Укрпочте: возможные проблемы

Пенсионеры жалуются на сложности с получением 1000 гривен от программы «Зимняя еПоддержка» в отделениях Укрпочты. В редакцию обратилась читательница из Подольского района Одесской области, которой в почтовом отделении предложили заполнить декларацию с указанием льгот, размера пенсии и семейного положения для получения средств.

В колл-центре Укрпочты сообщили, что впервые слышат о таких случаях. По их словам, тем, кто получает пенсию через почтальона или в отделениях почты, не нужно ничего дополнительно заполнять. Зимняя помощь начисляется автоматически. Почтовые отделения только ведут накладную, где фиксируется факт начисления 1000 гривен. От клиента нужна только подпись в накладной для подтверждения получения средств.

Если в местных почтовых отделениях возникают недоразумения, представители компании советуют обращаться к операторам «горячей линии» Укрпочты по телефону (0800) 300-545 или на Правительственную линию — 15-45.

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