Святвечір та День працівників архівних установ України: що ще святкують 24 грудня

Що святкують 24 грудня

Святвечір

Вечір напередодні великого християнського свята, коли родини збираються разом за спільним столом. Це час духовної підготовки, молитви й особливих традицій.

День працівників архівних установ України

День, коли відзначають важливу роль архівістів у збереженні документальної спадщини. Це нагода звернути увагу на значущість їхньої праці для історії та культури.

День ґоґоль-моґолю

Присвячений популярному десерту, що складається з яєць, цукру та інших інгредієнтів. Це нагода згадати традиційні рецепти, які існували в різних культурах, і насолодитися солодким напоєм у колі рідних.

День покупця в останню хвилину

Символічний день для тих, хто відкладає покупки до останнього. Він нагадує про стрес і організацію часу, допомагаючи споживачам краще планувати свої витрати та уникати поспішних рішень.

Іменини 24 грудня

Які сьогодні іменини: Микола, Сергій, Євгенія, Клавдія.

Хто з відомих людей народився 24 грудня

1937 рік: український політик, громадський діяч, літературний критик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу В’ячеслав Чорновіл;

1940 рік: український фехтувальник, олімпійський чемпіон в особистих змаганнях у фехтуванні на шпагах, дворазовий срібний призер Олімпіади-68 Григорій Крісс;

1974 рік: головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Олексій Сенюк.

Пам’ятні дати 24 грудня

1518 рік: король Сигізмунд І дозволяє князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому магдебурзького права;

1624 рік: гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством;

1814 рік: у Генті (нині Бельгія) Велика Британія та США підписують договір, що завершив англо-американську війну;

1851 рік: під час пожежі в бібліотеці Конгресу США згорає 35 тисяч книг та безліч унікальних документів;

1871 рік: у Каїрі відбувається прем’єра опери Джузеппе Верді «Аїда», написаної для урочистостей з нагоди відкриття Суецького каналу;

1903 рік: у Великій Британії видають перший реєстраційний номер для авто — табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела;

1908 рік: у Парижі відкривається перше міжнародне авіашоу;

1914 рік— німецький літак скидає бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування;

1917 рік: у захопленому російськими більшовиками Харкові відкривається Всеукраїнський з’їзд рад, який завершується 25 грудня проголошенням т. зв. Української Народної Республіки Рад — на противагу УНР зі столицею в Києві;

1920 рік: на сцені «Метрополітен-опера» (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконує останню у своїй кар’єрі партію — Елеазара;

1982 рік: дослідний зразок найбільшого серійного вантажного літака у світі Ан-124 «Руслан» здійснює перший політ;

1997 рік: відбувається перший концерт гурту «Мандри», цей день вважається датою заснування гурту;

2004 рік: запускають на орбіту український супутник «Січ-1М».

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