Как получить тысячу зимней помощи в отделении банка без смартфона

Напомним, правительство утвердило президентскую программу выплаты украинцам 1 тыс. гривен госпомощи по программе «Зимняя єПідтримка».

Обращаемся в Ощадбанк за «тысячей Зеленского»

В отделениях ПриватБанка и Ощадбанка некоторым пенсионерам отказывают в оформлении выплаты 1000 гривен через программу «Зимняя єПідтримка», объясняя это наличием кнопочных телефонов. Однако согласно программе, люди старше 65 лет могут обратиться в банк для подачи заявления на оформление не только виртуальной, но и пластиковой карты «Национальный кэшбек».

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В Ощадбанке подтвердили, что учреждение продолжает принимать заявления на выдачу физических пластиковых карт «Национальный кэшбек». Для оформления достаточно прийти в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом. В случае отказа рекомендуют звонить на «горячую линию» по номеру (0800) 210-800.

«Зимняя єПідтримка» в ПриватБанке

В ПриватБанке также можно оформить заявление на получение физической пластиковой карты и выплаты. Услугой могут воспользоваться не только люди старше 65 лет, но и младшие, которые не имеют технической возможности сделать это через мобильное приложение. Заявление можно подать лично в отделении или, для клиентов банка, по телефону 3700.

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Светлана ШЕВЧУК