Собираются миллионами: в Одесской области наблюдают нашествие крылатых муравьев (фото)

О больших скоплениях летучих муравьев сообщил эколог и сотрудник нацпарка Иван Русев.

По его словам, на разных участках лиманов вдоль песчаной пересыпи и в воде наблюдается большое количество муравьев. На побережье лимана Бурнас уже несколько дней муравьи собираются миллионами, спариваются, а потом погибают и падают в воду — на 1 кв. метре — миллионы муравьев.

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«В прибрежной полосе Черного моря, на побережье Тузловских лиманов, бурлит настоящая жизнь дикой природы. Когда стихает ветер, волны моря и лиманов становятся ласковыми, в воздухе появляется армия очень полезных для биосферы комаров колокольчиков. Но на этом удивительном фоне, уже несколько дней утром появляется невероятная численность летучих муравьев. Они тысячами кружат в небе над морем над лиманами», — рассказал Иван Русев.

Сейчас у муравьев начался сезон размножения. Иван Русев объясняет, что в прошлом году такое явление наблюдали в июне, но в результате изменения климата, в этом году брачный период у насекомых начался значительно раньше.

«Единственная цель их жизни теперь — спаривание, после чего самки основывают новую колонию. Погодные условия должны быть соответствующими — яркий солнечный свет, слабый ветер, высокая влажность и теплая температура, желательно после 3-4 дней дождя — все условия и они улетают», — говорит ученый.

Он добавил, что муравьи — достаточно распространенный вид насекомых в Причерноморье. Их невозможно спутать с другими «родственниками», благодаря строению тела. Когда муравьиная колония естественно готова к размножению, зрелые крылатые муравьи одновременно «получают сигнал» покинуть муравейник.

Летом в период брачного полета все молодые самки, способные к оплодотворению, и рожденные для этого самцы имеют крылья и летают. Рабочие особи у всех видов бескрылые.

«Природа специально дала муравьям крылья, чтобы облегчить процесс спаривания и поиска нового места для колонии. Далее, вполне логично, что матки освобождаются от крыльев за ненадобностью, потому что никуда дальше муравейника она все равно не пойдет, а самцы уничтожаются и выращиваются только для следующего полета», — отмечает Русев.

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