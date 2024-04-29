Новости Одессы и Одесской области

Собираются миллионами: в Одесской области наблюдают нашествие крылатых муравьев (фото)

Собираются миллионами: в Одесской области наблюдают нашествие крылатых муравьев (фото)

На территории Национального парка «Тузловские лиманы» зафиксировано массовое нашествие крылатых муравьев. Теплая погода спровоцировала ранний «брачный сезон» у этих насекомых.

О больших скоплениях летучих муравьев сообщил эколог и сотрудник нацпарка Иван Русев.

По его словам, на разных участках лиманов вдоль песчаной пересыпи и в воде наблюдается большое количество муравьев. На побережье лимана Бурнас уже несколько дней муравьи собираются миллионами, спариваются, а потом погибают и падают в воду — на 1 кв. метре — миллионы муравьев.

Читайте также: Они выбрали Украину: в Одесской области поселились розовые фламинго и краснокнижные пеликаны

«В прибрежной полосе Черного моря, на побережье Тузловских лиманов, бурлит настоящая жизнь дикой природы. Когда стихает ветер, волны моря и лиманов становятся ласковыми, в воздухе появляется армия очень полезных для биосферы комаров колокольчиков. Но на этом удивительном фоне, уже несколько дней утром появляется невероятная численность летучих муравьев. Они тысячами кружат в небе над морем над лиманами», — рассказал  Иван Русев.

Сейчас у муравьев начался сезон размножения. Иван Русев объясняет, что в прошлом году такое явление наблюдали в июне, но в результате изменения климата, в этом году брачный период у насекомых начался значительно раньше.

«Единственная цель их жизни теперь — спаривание, после чего самки основывают новую колонию. Погодные условия должны быть соответствующими — яркий солнечный свет, слабый ветер, высокая влажность и теплая температура, желательно после 3-4 дней дождя — все условия и они улетают», — говорит ученый.

Он добавил, что муравьи — достаточно распространенный вид насекомых в Причерноморье. Их невозможно спутать с другими «родственниками», благодаря строению тела. Когда муравьиная колония естественно готова к размножению, зрелые крылатые муравьи одновременно «получают сигнал» покинуть муравейник.

Летом в период брачного полета все молодые самки, способные к оплодотворению, и рожденные для этого самцы имеют крылья и летают. Рабочие особи у всех видов бескрылые.

«Природа специально дала муравьям крылья, чтобы облегчить процесс спаривания и поиска нового места для колонии. Далее, вполне логично, что матки освобождаются от крыльев за ненадобностью, потому что никуда дальше муравейника она все равно не пойдет, а самцы уничтожаются и выращиваются только для следующего полета», — отмечает Русев.

Читайте также: Полезные советы: как спастись от насекомых в доме?

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua