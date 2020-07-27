Полезные советы: как спастись от насекомых в доме?

«Полезная программа» в цифрах, штуках, килограммах Все, что зрители видят в телеэфире, они обычно оценивают по принципу «нравится – не нравится». И это правильно! Но люди по ту сторону экрана, работающие над созданием ток-шоу, многое измеряют иначе – в штуках, гривнах, метрах, килограммах… Совсем скоро, 4 августа, в 10:00 на «Интере» состоится премьера нового сезона ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа». ПОДРОБНЕЕ

Распорядок дня и здоровое питание: как побороть бессонницу? Сомнологи уверены, что режим сна зависит не только от возраста, но и от образа жизни. Продуктивный отдых можно наладить в любом возрасте, если знать причины тех или иных расстройств сна. ПОДРОБНЕЕ