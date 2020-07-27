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Полезные советы: как спастись от насекомых в доме?

Полезные советы: как спастись от насекомых в доме?

Тараканы, мухи и муравьи — не только создают дискомфорт, но и представляют опасность для здоровья. Если вы заметили у себя в доме нашествие насекомых, узнайте, как бороться с незваными гостями народными способами.

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От тараканов

  • Порошок борной кислоты – эффективное средство, которое поможет избавиться от  тараканов. При этом оно безвредно для человека и животных. Посыпьте борной кислотой пол вдоль плинтуса, раковины, стены на кухне и в ванной, отрезав тараканам подход к воде.
  • Пищевая приманка с борной кислотой. Один сырой желток смешайте с тремя-четырьмя пакетиками борной кислоты и двумя столовыми ложками сахара, можно добавить воду или муку. Сформируйте из смеси небольшие шарики и дождитесь высыхания. Затем разложите их в местах скопления насекомых.
  • В качестве профилактики мойте полы водой с добавлением нашатырного спирта – тараканы не выносят едкого запаха нашатыря.

От мух

  • Молотый черный перец размешайте в сладкой воде и расставьте смесь на подоконниках.
  • Емкости с уксусом или блюдца с мелко нарезанным чесноком на подоконниках заставят мух держаться подальше от ваших окон.
  • Смешайте сахарин с водой и медом и расставьте в комнатах: мед привлекает мух, а сахарин является для них сильнейшим ядом.
  • Мухи не выносят запаха гвоздики, герани, лаванды, пижмы и полыни: пучки этих трав можно развесить в комнатах и на кухне. Вместо трав можно использовать соответствующие эфирные масла.

От муравьев

  • Опрыскайте места скопления муравьев одеколоном или уксусом.
  • Отпугивает муравьев запах петрушки, чеснока, горчицы, лимона, красного перца, полыни и корицы.
  • Борная кислота, смешанная с сахаром: по одной чайной ложке на стакан воды, раствор разбрызгивают по муравьиным дорожкам.
  • Чайную ложку дрожжей смешать со столовой ложкой сахара, чайной ложкой меда и добавить две столовые ложки воды, для большего эффекта можно добавить борную кислоту. Нанести в местах распространения муравьев.
  • Рассыпать по муравьиным дорожкам кукурузную муку: муравьи погибают, так как не способны переварить крупинки муки.

Как защититься от нашествия?

  1. Заделайте все щели в основных местах обитания насекомых.
  2. Чтобы защититься от соседских тараканов, затяните вентиляционные решетки специальной сеткой или марлей.
  3. Вовремя выносите мусорное ведро. Установите на мусорном ведре плотно прилегающую крышку, чтобы полностью исключить проникновение насекомых внутрь.
  4. Следите за чистотой кухонных поверхностей, не оставляйте на столе фрукты и овощи, крошки, следы от сока, чая или кофе.
  5. Установите москитные сетки на окнах.

Будьте осторожны! Если нашествие насекомых приобретает размах стихийного бедствия, вызовите профессионального дезинсектора.

Фото: 24 канал

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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