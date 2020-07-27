Полезные советы: как спастись от насекомых в доме?

Тараканы, мухи и муравьи — не только создают дискомфорт, но и представляют опасность для здоровья. Если вы заметили у себя в доме нашествие насекомых, узнайте, как бороться с незваными гостями народными способами.
От тараканов
- Порошок борной кислоты – эффективное средство, которое поможет избавиться от тараканов. При этом оно безвредно для человека и животных. Посыпьте борной кислотой пол вдоль плинтуса, раковины, стены на кухне и в ванной, отрезав тараканам подход к воде.
- Пищевая приманка с борной кислотой. Один сырой желток смешайте с тремя-четырьмя пакетиками борной кислоты и двумя столовыми ложками сахара, можно добавить воду или муку. Сформируйте из смеси небольшие шарики и дождитесь высыхания. Затем разложите их в местах скопления насекомых.
- В качестве профилактики мойте полы водой с добавлением нашатырного спирта – тараканы не выносят едкого запаха нашатыря.
От мух
- Молотый черный перец размешайте в сладкой воде и расставьте смесь на подоконниках.
- Емкости с уксусом или блюдца с мелко нарезанным чесноком на подоконниках заставят мух держаться подальше от ваших окон.
- Смешайте сахарин с водой и медом и расставьте в комнатах: мед привлекает мух, а сахарин является для них сильнейшим ядом.
- Мухи не выносят запаха гвоздики, герани, лаванды, пижмы и полыни: пучки этих трав можно развесить в комнатах и на кухне. Вместо трав можно использовать соответствующие эфирные масла.
От муравьев
- Опрыскайте места скопления муравьев одеколоном или уксусом.
- Отпугивает муравьев запах петрушки, чеснока, горчицы, лимона, красного перца, полыни и корицы.
- Борная кислота, смешанная с сахаром: по одной чайной ложке на стакан воды, раствор разбрызгивают по муравьиным дорожкам.
- Чайную ложку дрожжей смешать со столовой ложкой сахара, чайной ложкой меда и добавить две столовые ложки воды, для большего эффекта можно добавить борную кислоту. Нанести в местах распространения муравьев.
- Рассыпать по муравьиным дорожкам кукурузную муку: муравьи погибают, так как не способны переварить крупинки муки.
Как защититься от нашествия?
- Заделайте все щели в основных местах обитания насекомых.
- Чтобы защититься от соседских тараканов, затяните вентиляционные решетки специальной сеткой или марлей.
- Вовремя выносите мусорное ведро. Установите на мусорном ведре плотно прилегающую крышку, чтобы полностью исключить проникновение насекомых внутрь.
- Следите за чистотой кухонных поверхностей, не оставляйте на столе фрукты и овощи, крошки, следы от сока, чая или кофе.
- Установите москитные сетки на окнах.
Будьте осторожны! Если нашествие насекомых приобретает размах стихийного бедствия, вызовите профессионального дезинсектора.
Фото: 24 канал