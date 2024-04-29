Збираються мільйонами: на Одещині спостерігають нашестя крилатих мурах (фото)

Про великі скупчення летючих мурах повідомив еколог і співробітник нацпарку Іван Русєв.

За його словами, на різних ділянках лиманів уздовж піщаного пересипу та у воді спостерігається велика кількість мурах. На узбережжі лиману Бурнас уже кілька днів мурахи збираються мільйонами, спаровуються, а потім гинуть і падають у воду – на 1 кв. метрі – мільйони мурах.

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“У прибережній смузі Чорного моря, на узбережжі Тузловських лиманів, вирує справжнє життя дикої природи. Коли вщухає вітер, хвилі моря та лиманів стають ласкавими, у повітрі з’являється армія дуже корисних для біосфери комарів-дзвіночків. Але на цьому дивовижному тлі, вже кілька днів уранці з’являється неймовірна чисельність летючих мурах. Вони тисячами кружляють у небі над морем над лиманами”, – розповів Іван Русєв.

Зараз у мурах розпочався сезон розмноження. Іван Русєв пояснює, що торік таке явище спостерігали в червні, але через зміну клімату, цьогоріч шлюбний період у комах розпочався значно раніше.

“Єдина мета їхнього життя тепер – спаровування, після чого самки засновують нову колонію. Погодні умови мають бути відповідними – яскраве сонячне світло, слабкий вітер, висока вологість і тепла температура, бажано після 3-4 днів дощу – всі умови і вони відлітають”, – каже вчений.

Він додав, що мурахи – досить поширений вид комах у Причорномор’ї. Їх неможливо сплутати з іншими “родичами”, завдяки будові тіла. Коли мурашина колонія природно готова до розмноження, зрілі крилаті мурахи одночасно “отримують сигнал” покинути мурашник.

Влітку в період шлюбного польоту всі молоді самки, здатні до запліднення, і народжені для цього самці мають крила і літають. Робочі особини у всіх видів безкрилі.

“Природа спеціально дала мурахам крила, щоб полегшити процес спарювання і пошуку нового місця для колонії. Далі, цілком логічно, що матки звільняються від крил за непотрібністю, бо нікуди далі мурашника вона все одно не піде, а самці знищуються і вирощуються тільки для наступного польоту”, – зазначає Русєв.

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