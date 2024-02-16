Собирался в рейс, но пошел защищать Украину: на фронте погиб моряк из Измаила

Об этом сообщил Измаильский городской голова Андрей Абрамченко.

Виктор Сергеевич родился в Измаиле в 1986 году, после завершения школы осваивал профессию судоводителя в Херсоне, а затем — Киеве. Выбрав профессию моряка, после рейсов возвращался каждый раз в родной Измаил.

Очередной рейс старпома Виктора Мазурина должен был начаться 24 февраля 2022 года — но именно в этот день началось полномасштабное военное вторжение россии в Украину, разорвав судьбы десятков миллионов украинцев на «до» и «после».

Виктор Сергеевич Мазурин пошел защищать родную землю и будущее своей семьи, где растет сын. Военнослужащий собирался в отпуск, но не случилось — 9 февраля сердце Виктора Сергеевича остановилось.

«Был жизнерадостным человеком, который фонтанировал творческими идеями и теплом своего сердца окутывал всех, кто был рядом. Свободное время отдавал игре на гитаре и составлял с семьей планы на будущее», — написал мэр Измаила.

Оператора отделения противотанковых управляемых ракет взвода противотанковых управляемых ракет солдата Виктора Сергеевича Мазурина похоронят на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

Прощание с Защитником состоится 17 февраля в 11.00 на ул.Коцюбинского, 122.

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