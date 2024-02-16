Збирався в рейс, але пішов захищати Україну: на фронті загинув моряк з Ізмаїла

Про це повідомив Ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко.

Віктор Сергійович народився в Ізмаїлі 1986 року, після завершення школи опановував професію судноводія в Херсоні, а потім – Києві. Обравши професію моряка, після рейсів повертався щоразу в рідний Ізмаїл.

Черговий рейс старпома Віктора Мазуріна мав розпочатися 24 лютого 2022 року – але саме цього дня розпочалося повномасштабне військове вторгнення росії до України, розірвавши долі десятків мільйонів українців на “до” і “після”.

Віктор Сергійович Мазурін пішов захищати рідну землю і майбутнє своєї родини, де росте син. Військовослужбовець збирався у відпустку, але не сталося – 9 лютого серце Віктора Сергійовича зупинилося.

“Був життєрадісною людиною, яка фонтанувала творчими ідеями і теплом свого серця огортала всіх, хто був поруч. Вільний час віддавав грі на гітарі та складав із сім’єю плани на майбутнє”, – написав мер Ізмаїла.

Оператора відділення протитанкових керованих ракет взводу протитанкових керованих ракет солдата Віктора Сергійовича Мазуріна поховають на Алеї Слави на Новому кладовищі Ізмаїла.

Прощання із Захисником відбудеться 17 лютого об 11.00 на вул.Коцюбинського, 122.

Ще новини Одеси на тему: