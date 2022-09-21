В Одессе стартовал электронный опрос об участи памятника Екатерине

В Одессе стартовал электронный опрос о дальнейшей судьбе памятника «Основателям Одессы», известного как памятника Екатерине II.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, электронный опрос будет проводиться до 20:00 20 октября 2022 включительно на веб-портале «Социально активный гражданин» в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение».

При этом стоит отметить, что, несмотря на заявления мэрии о том, что опрос стартует в 20:00 во вторник, 20 сентября, на указанном сайте до позднего вечера шли технические работы, и проголосовать возможности попросту не было.

Электронный опрос проводится по следующему вопросу: «Как должна быть решена судьба памятника «Учредителям Одессы», расположенного на Екатерининской площади в Одессе?»

Варианты ответов таковы:

демонтировать с монумента имперские знаки;

демонтировать из памятника только скульптуру Екатерины II;

демонтировать памятник полностью;

отложить решение вопроса о судьбе памятника до окончания военного положения;

сохранить памятник на своем месте без изменений;

сохранить памятник на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности Екатерины II;

сохранить памятник и перенести в специальный мемориальный парк или музей.

Кто может принять участие в голосовании?

К участию в электронном опросе допускаются одесситы в возрасте не менее 18 лет, имеющие одесскую регистрацию.

Более подробная информация об участии в голосовании представлена на сайте мэрии.

Также сообщается, что окончательное решение о судьбе памятника «Основателям Одессы» будет принимать Одесский горсовет.

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