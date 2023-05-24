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Смогут ли одесситы в этом году посетить пляжи Черноморска?

Смогут ли одесситы в этом году посетить пляжи Черноморска?

Минная и ракетная угроза в Одесской области мешает начать полноценный курортный сезон. Пляжи Черноморска также официально закрыты.

А местные власти города и не планируют их открывать в этом году и подчеркивают, что купаться в море запрещено из-за минной опасности.

По словам мэра Черноморска Василия Гуляева, в отличие от Одессы, в Черноморске нет волнорезов, которые могли бы служить препятствием для дрейфующих мин. А установка сетки для защиты от мин невозможна.

В море дрейфует около 400 мин. С начала года почти 20 уничтожены, но не все подрывы были контролированы. Даже на расстоянии километра взрыв мины несет серьезную угрозу для человека, отмечает руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

Напомним, некоторые Одесские пляжи готовят к открытию — устанавливают сетку в море, обозначают буями безопасные зоны и устанавливают информационные стенды с правилами поведения во время воздушной тревоги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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