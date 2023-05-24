На одесском пляже обустроили спасательный пункт и установили информационный стенд (фото)

В Одессе на 13-й станции Фонтана продолжают подготовку пляжей к купальному сезону. Спасателей и отдыхающих ознакомят с правилами поведения на пляжах.

На побережье уже обустроен спасательный пункт. А перед входом на пляж установлен информационный стенд с правилами пользования, сообщают «УСІ».

Отдыхающим запрещается находиться на пляже во время воздушной тревоги и с 21:00 до 7 утра ежедневно. А купаться можно только в специально обустроенной зоне, обозначенной буями.

Мы ранее писали, что несколько пляжей готовят к открытию. На одном уже даже установили сетку для защиты от мин и информационный стенд с правилами поведения на случай ракетной угрозы или минной опасности.

Во время воздушной тревоги будет действовать следующий алгоритм действий:

спасатели дополнительно должны известить отдыхающих о тревоге и предложить эвакуироваться;

отдыхающие обязаны выполнять указания спасателей и пройти в предложенные места укрытия;

в случае невозможности обеспечить пребывание отдыхающих в укрытии спасатели должны организовать перемещение в наиболее защищенные помещения;

в случае отказа отдыхающих пройти к укрытию, спасатели должны обеспечить дежурство.

Вместе с тем, на участках побережья запрещается находиться:

во время сигнала «Воздушная тревога», «Штормовое предупреждение» или по указаниям спасателя о запрете нахождения (в том числе если на посту есть флажок красного цвета);

при наличии в воде или побережье мин, снарядов и прочее;

с 21.00 до 7 утра ежедневно;

на берегозащитных сооружениях, таких как бун, траверсов, волноломов;

в акватории Черного моря вне определенных зон для купания (обозначенных буями).

Сколько всего в Одессе будут подготовлено пляжей для отдыха пока неизвестно.

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