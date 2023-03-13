Волонтеры из Одессы спасли женщину, которая подорвалась на мине

История произошла в Николаевской области. Там, в селе Любимовка на противопехотной мине подорвалась местная жительница. В село как раз привезли гуманитарную помощь волонтеры из Одессы. Они и спасли тяжело раненую женщину.

Подробности случившегося рассказала Ирина Стасюк, волонтер и директор медицинского центра Express Clinic.

Она сообщила, что каждую неделю они ездят в Николаевскую область. На этот раз были в селе Любомировка. Осматривали людей, раздавали гуманитарную помощь.

Внезапно услышали взрыв, решили, что это обычное разминирование. Взрывами в Николаевской области никого давно не удивить. Но через несколько минут раздался телефонный звонок. Оказалось, что тот взрыв не был запланирован, а это женщина взорвалась на мине в своем огороде.

Волонтеры помчались туда и на месте увидели у пострадавшей рваную рану левой и правой голени, передней поверхности правого бедра, проникающую рану грудной клетки, оторванную фалангу пальца, многочисленные осколочные ранения.

Одесситы остановили кровь и перевязали раны. Благо, среди волонтеров был врач скорой помощи Влад Пожевяка. А потом на своей машине скорой одесские волонтеры направились в Николаев, в больницу вместе с пострадавшей.

По дороге дозвонились дочери пострадавшей. Передав раненную женщину врачам, одесситы пошли отмывать себя и скорую от крови.

С областной больницей связались через два часа и узнали, что Леся (так зовут раненую) себя чувствует нормально, ее готовят к операции. Волонтеры рассчитывают, что все будет хорошо, и пострадавшая еще будет рассказывать своим внукам, как потеряла на этой войне палец.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как одесские патрульные помогли раненым в Херсоне после расстрела остановки.

На фото — команда одесских медиков-волонтеров, фото Ирины Стасюк