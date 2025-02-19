Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Правоохранители напомнили, что вечером 11 февраля в одноэтажном доме престарелых в Березовском районе произошел пожар, в результате которого погибли трое жителей заведения в возрасте 53, 76 и 77 лет, которые не могли передвигаться самостоятельно. Еще 17 человек в возрасте от 45 до 85 лет отравились продуктами горения и оказались в больнице.

Пожар, который начался в одной из комнат, потушили спасатели.

В ходе досудебного полицейские установили, что возгорание быстро распространилось из-за неисправности системы оповещения о пожаре, отсутствии средств пожаротушения и других нарушений правил пожарной безопасности, из-за чего потерпевшие не смогли вовремя покинуть здание.

«Собрав достаточно доказательств, следователи следственного управления областной полиции сообщили заведующей отделением стационарного ухода для постоянного проживания коммунального учреждения, ответственного за пожарную безопасность в нем, о подозрении по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что повлекло возникновение пожара, причиненного вред здоровью людей и нанесенную гибель людей. Это преступление карается лишением свободы сроком до восьми лет», – говорится в сообщении.

Подозреваемой избрали меру пресечения (какую именно, в полиции не уточнили). Следствие продолжается.

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