Подробности происшествия сообщили в полиции и ГСЧС Одесской области.

Возгорание в одноэтажном здании гериатрического пансионата в Березовском районе произошло вчера, 11 февраля, около 21:00.

До приезда спасателей из здания были эвакуированы 17 человек, из которых 6 получили отравление продуктами горения. Всех пострадавших медики доставили в больницу.

Пожар ликвидирован на площади 100 м кв. К сожалению, на месте пожара обнаружены тела трех мужчин, предварительно жителей пансионата, в возрасте 53,76 и 77 лет, которые самостоятельно не передвигались.

От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 20 пожарных, от громады- 1 единица техники и 1 человек личного состава. На месте работали психологи ГСЧС, оказана помощь 10 лицам.

Сейчас полицейские опрашивают эвакуированных пациентов больницы, устанавливают дополнительных очевидцев и свидетелей происшествия, изучают изъятую документацию по правовой деятельности пансионата.

В рамках начатого производства по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины следователями назначен ряд судебных экспертиз, в частности пожарно-техническую и экспертизу безопасности жизнедеятельности.