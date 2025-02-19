Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Правоохоронці нагадали, що ввечері 11 лютого в одноповерховому будинку для літніх людей у ​​Березівському районі сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє мешканців закладу віком 53, 76 та 77 років, які не могли пересуватися самостійно. Ще 17 людей віком від 45 до 85 років отруїлися продуктами горіння та опинилися у лікарні.

Пожежу, яка почалася в одній із кімнат, загасили рятувальники.

Під час досудового поліцейські встановили, що займання швидко розповсюдилося через несправність системи оповіщення про пожежу, відсутність засобів пожежогасіння та інших порушень правил пожежної безпеки, про які відповідальна особа знала і які повинна була усунути, але не зробила цього. через що потерпілі не змогли вчасно покинути будівлю.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили завідувачці відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання комунальної установи, яка була відповідальною за пожежну безпеку в ній, про підозру за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей та спричинено загибель людей. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваної обрали запобіжний захід (який саме, в поліції не уточнили). Слідство триває.

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