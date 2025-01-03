В Одессе повербанк стал причиной разрушений и пожара в квартире

В Одессе в многоэтажке взорвался повербанк, что повлекло пожар в квартире. Инцидент произошел в ванной комнате на шестом этаже. Об этом сообщает ДСНС Украины.
Происшествие произошло в девятиэтажном доме. В ванной комнате одной из квартир взорвался аккумулятор повербанка. Взрыв повредил входную дверь, окно в комнате и рамы на балконе.
«Произошло это в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома — в ванной комнате взорвалась аккумуляторная батарея повербанка. Как следствие — выбиты входные двери, окно в комнате и рамы на балконе», — говорится в сообщении.
Спасатели быстро прибыли на место и ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас специалисты ГСЧС устанавливают причины инцидента. Детали происшествия уточняются.
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