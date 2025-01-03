Новости Одессы и Одесской области

В Одессе повербанк стал причиной разрушений и пожара в квартире

В Одессе повербанк стал причиной разрушений и пожара в квартире

В Одессе в многоэтажке взорвался повербанк, что повлекло пожар в квартире. Инцидент произошел в ванной комнате на шестом этаже. Об этом сообщает ДСНС Украины.

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Происшествие произошло в девятиэтажном доме. В ванной комнате одной из квартир взорвался аккумулятор повербанка. Взрыв повредил входную дверь, окно в комнате и рамы на балконе.

«Произошло это в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома — в ванной комнате взорвалась аккумуляторная батарея повербанка. Как следствие — выбиты входные двери, окно в комнате и рамы на балконе», — говорится в сообщении.

Спасатели быстро прибыли на место и ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас специалисты ГСЧС устанавливают причины инцидента. Детали происшествия уточняются.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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