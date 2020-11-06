Смерть великого одессита и закон о масках – главные события Одессы за 6 ноября

Сегодня, в пятницу, 6 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Сегодня, 6 ноября, ушел из жизни известный писатель-сатирик, одессит Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет.

Верховная Рада приняла новый закон об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте.

Обязанности главы Одесской облгосадминистрации до назначения нового руководителя будет исполнять заместитель губернатора Вячеслав Овечкин.

Одесский морвокзал рассматривают как вариант для размещения базы для больных коронавирусом.

Сегодня, 6 ноября, лоукостер Ryanair запустил авиарейсы по маршруту Одесса – Дюссельдорф (Германия).