Новости Одессы и Одесской области

Смерть великого одессита и закон о масках – главные события Одессы за 6 ноября

Смерть великого одессита и закон о масках – главные события Одессы за 6 ноября

Сегодня, в пятницу, 6 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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Сегодня, 6 ноября, ушел из жизни известный писатель-сатирик, одессит Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет.

Верховная Рада приняла новый закон об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте.

Обязанности главы Одесской облгосадминистрации до назначения нового руководителя будет исполнять заместитель губернатора Вячеслав Овечкин.

Одесский морвокзал рассматривают как вариант для размещения базы для больных коронавирусом.

Сегодня, 6 ноября, лоукостер Ryanair запустил авиарейсы по маршруту Одесса – Дюссельдорф (Германия).

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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