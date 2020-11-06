Лоукостер Ryanair запустил рейсы из Одессы в Дюссельдорф

Сегодня, 6 ноября, лоукостер Ryanair запустил авиарейсы по маршруту Одесса – Дюссельдорф (Германия).

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на информацию авиакомпании.

Как сообщили в Ryanair, рейсы будут выполняться дважды в неделю в рамках зимнего расписания.

В честь открытия нового маршрута Ryanair продает билеты в этом направлении от 9,99 евро на путешествия до конца декабря.

В августе «Одесская жизнь» сообщала о намерении авиакомпании Ryanair запустить два новых рейса – из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф, в аэропорт Веце в рамках зимнего расписания.

Ранее авиакомпании Ryanair запустила два новых рейса из Одессы.