Где нельзя ходить без масок и что будет с нарушителями: новый закон

Верховная Рада новый закон об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте.

“За” это на пленарном заседании в пятницу, 6 ноября, проголосовали 262 нардепа.

Новый закон предусматривает штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 гривен.

Штрафы предусмотрены за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Читайте также: Карантин: носят ли одесситы маски на отдыхе в парке (фото)