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В Одессе трагически погиб двухлетний мальчик – он выпал из окна многоэтажки

В Одессе трагически погиб двухлетний мальчик – он выпал из окна многоэтажки

Очередная трагедия случилась накануне в Одессе – погиб двухлетний ребенок, который выпал из окна многоэтажного жилого дома.

Как сообщает пресс-служба управления полиции в Одесской области, мальчик выпал из окна балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома по проспекту Добровольского.

По предварительной информации правоохранителей, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату, он с помощью стульчика добрался до подоконника, облокотился на москитную сетку и выпал. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Раньше эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. По месту жительства характеризуется только положительно.

Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства трагедии. Предварительно, произошедшее квалифицируют как несчастный случай.

Напомним, вечером 29 апреля в Одессе трагически погибли молодая женщина и ее двухлетняя дочка. Они выпали с 16-го этажа многоэтажки на Французском бульваре.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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