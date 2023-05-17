Ситуация по заболеваемости кишечными инфекциями в Одессе: более двух десятков человек в больнице

Эпидситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Одессе остается спокойной и контролируемой. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Какая ситуация в Одессе по поводу заболеваемости кишечными инфекциями

Сегодня стало известно, чтодва четырехлетних ребенка погибли в Одессе в ночь на 14 мая.

Позже стало известно от врачей, что поставить окончательный диагноз было тяжело, поскольку у девочки были воспалительные изменения в составе крови. Также был токсикационный синдром: у ребенка была серо-землястая кожа, нарушение периферического кровообращения, нестабильная гемодинамика, поэтому медики не исключали как пищевое, так и отравление химическим веществом.

Из-за такой тревожной ситуации Одесский городской совет дал статистику относительно больных кишечными инфекциями в Одессе.

В настоящее время в городской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента с острыми кишечными инфекциями, всем проведены обследования для выявления возбудителя заболевания.

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, за прошедшую неделю заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе снизилась на 31,6% по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю зарегистрировано 39 случаев острых кишечных инфекций, из них 56,4% – дети до 17 лет.

Рекомендации по профилактике кишечных инфекций:

Не покупайте питание у частных лиц в неустановленных местах торговли. Не покупайте еду там, где нет холодильника и проточной воды (стритфуд). Не пробуйте на рынках немытую продукцию (фрукты, бахче) и не давайте пробовать детям. Тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением, если вы даете их ребенку в сыром виде – можно дополнительно ополоснуть кипяченой водой. Летом пищу следует готовить в расчете на один прием пищи, особенно это касается детских продуктов питания, в частности, молочных смесей. Быстропортящиеся продукты должны храниться только в холодильнике при температуре 2-6 °С. Готовая еда при комнатной температуре может храниться около двух часов. Нельзя хранить в холодильнике сырую и готовую пищу, например, котлеты и сырое мясо не должны храниться на одной полке. Желательно использовать отдельные ножи и разделочные доски для сырой и готовой продукции. Соблюдайте режим термической обработки продуктов питания, особенно мяса, рыбы, яиц, морепродуктов. Внимательно смотрите на срок хранения продуктов и не употребляйте продукты со истекшим сроком годности. При малейшем сомнении в качестве пищи воздержитесь от ее употребления. Тщательно соблюдайте правила личной гигиены. Как можно чаще мойте руки, особенно перед приготовлением пищи и после каждого перерыва в процессе приготовления, а также после посещения санузла. Воду лучше употреблять бутилированную или свежекипяченую. Для маленьких детей нужно кипятить даже бутылированную воду.

При появлении симптомов пищевого отравления – кишечные расстройства, тошнота, рвота, высокая температура и т.п. – немедленно позвоните своему семейному врачу или педиатру, если заболел ребенок.

Если нет декларации с врачом — можно позвонить на круглосуточный call-центр городской службы неотложной помощи: 15-50 — со стационарных телефонов, 0-800-50-15-50 — с мобильных.

При резком ухудшении самочувствия следует звонить в службу экстренной медицинской помощи «103». Самолечение опасно для жизни и здоровья.

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