Коронавирус в Одесской области 14 декабря: четыре сотни заболевших, два десятка умерших

По состоянию на утро вторника, 14 декабря 2021 года, в Одесской области и заболеваемость и смертность от COVID-19 остаются на высоком уровне. Утешает лишь то, что число выздоровевших в разы превышает количество новых больных. Такая же ситуация характерна для всей Украины.

Коронавирус в Одесской области 14 декабря

По данным информации Минздрава Украины, за минувшие сутки в Одесской области подтвердили 404 случая заражения коронавирусом против 394 днем ранее. В целом на сегодня общее число больных в регионе составляет 32 761 человек.

Скончался от коронавируса за минувшие сутки 21 человек, а вот днем ранее случаев смерти от этой болезни не регистрировалось. Всего от последствий коронавируса за время пандемии умерли 5 415 жителей Одесской области.

При этом выздоровевших за сутки от COVID-19 примерно вчетверо больше, чем заболевших. За сутки с болезнью справились 2249 человек (днем ранее – 668).

Коронавирус в Украине 14 декабря

По информации Минздрава, за сутки, 12 декабря 2021 года, в Украине было отмечено всего 7 283 новых случаев COVID-19, тогда как днем ранее их было 4 073.

За сутки жертвами коронавируса в Украине стали 387 человек против 188 днем ранее. Всего с начала пандемии в стране от последствий ковид умерли 91 602 человека.

При этом за минувший день выздоровели 27 130 больных (сутками ранее их было 9 966).

Напомним, что в понедельник, 13 декабря 2021 года, сообщалось о 394 случаях заражения коронавирусом в Одесском регионе. При этом случаев смерти от ковид зарегистрировано не было.

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