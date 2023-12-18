Сталося диво: Тузловські лимани поєдналися з Чорним морем (фото, відео)

Про це повідомили у Національному природному парку “Тузловські лимани”.

Тиждень тому, після потужних циклонів на піщаному пересипі стався морський прорив, який відкрив шлях для вод Чорного моря до Тузловських лиманів.

“Сталося диво – Чорне море кардинально вирішило проблему відновлення водообміну, почувши давній позов працівників нацпарку та добропорядних місцевих жителів”, – повідомили у нацпарку.

Про проблеми з водообміном у національному природному парку “Тузловські лимани” експерти повідомляли ще минулого року. Через те, що вода фактично перестала надходити з водойм, почали пересихати унікальні внутрішні озера. Так, наприкінці літа 2022 висохли озера академіка Ювеналія Зайцева.

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Як повідомив співробітник Національного природного парку Тузловські лимани Іван Русєв у Facebook, це походить від того, що вода в лимани та озера майже не надходить ззовні. Не було й стоку прісної води малими річками в лимани. До того ж значно впав рівень води в річці Дунай і тому вода в лимани Джантшейський та Малий Сасик теж не надходить із Дунаю. І, нарешті, немає водообміну між Чорним морем і Тузловськими лиманами.

Ще однією причиною пересихання Тузловських лиманів учений назвав той факт, що місцева влада заблокувала дозвіл місцевим рибалкам, готовим власним коштом відкрити протоку між Чорним морем і лиманами.

“Рибалки залишилися без риби, а випарювання води з лиманів, на фоні відсутності водообміну, призвело зараз до повного висихання заповідних озер, де були зосереджені унікальні пташині сади пеганок”, – наголосив Русєв.

Після тривалого безводного періоду і прориву, що стався, близько 5 млн. кубометрів води щодня тепер надходить у лимани.

Повідомляється, що пропускна здатність природного прориву в середньому зараз становить 50 м/куб на сік, хоча при сильних вітрах вона збільшується. Тузловські лимани за останній тиждень отримали вже чималий обсяг води з моря і наповнення їх зараз продовжується.

На території лиманів зараз спостерігається велика кількість птахів, зокрема рожевих фламінго. І хоча основна зграя фламінго вже відлетіла до Болгарії, невелика група птахів ще залишилася у цій природній зоні.

Зазначимо, “Тузловські лимани” – зараз єдиний національний парк, не окупований росіянами, що знаходиться на чорноморсько-азовському узбережжі.