В парке гулять можно только с собакой: одесситы сдают своих четырехлапых в аренду для прогулки (фото)

Постановление Кабинета министров Украины запрещает прогулку в парках и скверах. Однако проводить время в таких зонах можно для выгула домашнего питомца. Поэтому для тех, у кого нет домашнего животного, но очень хочется в парк, одесситы начали сдавать своих питомцев в аренду.

Об этом сообщил нам наш корреспондент, просматривая объявления на сайте «olx.ua».

Так, введя в поиск «аренда питомца», «собака для прогулок» можно найти несколько объявлений по Одессе с предложением выгулять собаку. Однако у некоторых объявлений есть одна особенность – почти все они опубликованы спустя пару дней после постановления Кабинета министров Украины о запрете времяпрепровождения в парках и скверах.

Так, например, 7 апреля на «OLX» появилось объявление, подтверждающее наши догадки о таком виде «бизнеса». В описании к посту указано что «собачка для прогулок в парке на время карантина».

Следует отметить, что собак дают «напрокат» разных. От маленьких, до больших, а также разных пород. Причем, некоторые для выгула требуют предоставить документ, идентифицирующий личность, а некоторые просто на «честном слове» отдают.

Нам удалось связаться с хозяйкой собак в Суворовском районе, которая разместила подобное объявление. По телефону она нам сказала, что паспорт или другой подобный документ для выгула предоставлять не нужно.

А вот в объявлении, опубликованном 13 апреля пользователем «Serega», хозяева просят документ, подтверждающий личность. Только лишь после предоставления, например, паспорта отпустят прогуляться с питомцем.

Фото: скриншот автора с сайта olx.ua, 24 канал

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