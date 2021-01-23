Рыбный суп на молоке – идеальный вариант, чтобы побаловать себя чем-то вкусным и полезным в зимнее время. Подавайте его с ржаным хлебом, и заряд энергии на целый день вам обеспечен.

Для того чтобы приготовить рыбный суп на молоке, нам понадобится: молоко или нежирные сливки – 2 стак., свежая или мороженая скумбрия – 1 шт., семга горячего копчения – 200 г, картофель – 4 шт., средняя морковь – 1 шт., корень сельдерея – 1 шт., фенхель – 1 шт., репчатый лук – 2 шт., мука – 1 ст. ложка, укроп, соль и перец – по вкусу.

Скумбрию очистить, удалить голову, хвост и плавники. Мясо рыбы разделать на филе и разрезать на части. Копченую семгу порезать тонкими полосками. Нюанс: вместо семги можно взять любую рыбу семейства лососевых или копченую скумбрию.

Морковь и сельдерей очистить и порезать тонкой соломкой. Картофель очистить и разрезать на четвертинки. Фенхель очистить от поврежденных верхних листьев и порезать мякоть тонкими ломтиками. Лук нарезать тонкими кольцами.

На средний огонь поставить кастрюлю с водой и довести до кипения. В кипящую воду сначала выложить морковь с сельдереем, через 10 минут – картофель и фенхель, еще через 5 минут – лук. Нюанс: чтобы бульон получился прозрачным, не давайте ему бурно кипеть.

Когда суп будет почти готов, добавить сырое филе скумбрии и копченую семгу. Готовить 2–3 минуты. В самом конце добавить молоко, размешанное с мукой, и измельченный укроп. Посолить и поперчить.

Суп довести до кипения и снять с огня. Накрыть крышкой и оставить так на 20 минут.

Ориентировочная стоимость блюда – 170 гривен.

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