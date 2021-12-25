Воинский учет для женщин: соцсети взорвались шутками и мемами (фото)

Женщины и военкомат: подборка шуток из сети

Напомним, ранее в Украине вступил в силу указ, согласно которому женщин будут ставить на воинский учет. Также утвержден соответствующий перечень профессий, родственный военным специальностям. Этот список включает в себя более 100 профессий.

И, как водится, в подобных случаях, сетевые шутники не остались в стороне и наперебой принялись состязаться в остроумии, иронизируя по поводу “нужности” некоторых профессий в армии.

“Одесская жизнь” собрала подборку наиболее забавных:

Так стоит ли бояться военного призыва украинкам?

Стоит отметить, что одни украинки приветствовали нововведение и отмечали, что готовы защищать государство в случае необходимости, другие же, напротив, считают такой приказ ничем иным как попыткой пополнить бюджет благодаря штрафам, а кое-кто уже начал искать способы “откосить”.

Показательно, что у многих вызвала страх именно неизвестность из-за плохой коммуникации.

Как заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, взятие женщин на военный учет предполагает прежде всего возможность заменить мужчин на тыловых специальностях в случае начала активной фазы боевых действий со стороны России.

В то же время нардеп от партии “Слуга народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил, что призывать на военную службу женщин не будут, но по новому приказу Минобороны многие из них должны будут стать на учет в военкоматах. Он пояснил, что военнообязанными представительницы некоторых профессий и специальностей, определенных документом, станут только в военное время, и попросил украинцев “не сеять панику”.