Склады у одесского «7-го километра» продали с 4-й попытки: кто покупатель

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал на приватизационном аукционе единый имущественный комплекс, а именно склады государственного предприятия «ТВК», расположенные рядом с известным одесским рынком «7-й километр».
Об этом сообщается н сайте ФГИУ.
Четвертая попытка оказалась удачной
Аукцион состоялся 26 января. Отметим, что это была уже четвертая попытка продать указанный объект. Стартовая цена составила 104,1 млн грн (для сравнения, в первый раз, в ноябре 2023 года, комплекс оценили в более чем 208 млн грн).
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В итоге имущество госпредприятия «ТВК» удалось продать за 106,2 млн грн. Кроме того, покупатель должен оплатить государственному бюджету 21,2 млн грн НДС и выплатить 12,2 млн грн текущей задолженности.
«Это средства, которые нужны стране здесь и сейчас, для поддержки сил обороны. Также это инвестиция, которая трансформирует государственный «пассив» в частный «актив» и станет еще одной точкой роста для Одесского региона»,
– отметил глава ФГИУ Виталий Коваль.
В имущественный комплекс входит 39 единиц недвижимого имущества, со всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Среди них: административное здание, 17 складско-торговых помещений, гараж с нежилыми сооружениями, насосная станция и т.д.
Госпредприятие «ТВК» предоставляет складско-торговые услуги. Площадь построек и сооружений, предназначенных для ведения этой деятельности, превышает 35 тыс. кв. м.
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Кто приобрел склады у «7-го километра»
По информации «Думской», складской комплекс приобрела компания «Рентсервис-МСЛ», которую связывают с депутатом от партии мэра Одессы Геннадия Труханова.
«Владелицей «Рентсервис-МСЛ» является Татьяна Терновская. По информации издания «УСІ», в сентябре 2018 года, во время голосования о продаже этой фирме земельного участка на улице Академика Вильямса депутат горсовета от партии «Доверяй делам» Андрей Терновский заявил о конфликте интересов. Судя по всему, владелица фирмы является родственницей депутата»,
– отмечает издание.
Ранее одесский порт выставил на аукцион некогда плавучий док, который был поврежден российской ракетой и частично затонул.