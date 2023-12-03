Новости Одессы и Одесской области

Рынок «Седьмой километр» выставили на продажу

Рынок «Седьмой километр» выставили на продажу

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проводит приватизацию Единого имущественного комплекса государственного предприятия «ТВК» под Одессой, более известного как рынок «7-й километр».

Как сообщается на сайте ФГИУ, стартовая цена продажи комплекса оценивается в 104,1 млн грн. Онлайн-аукцион назначен на 7 декабря 2023 года.

Здания и имущество предприятия расположены в поселке Авангард, в семи километрах от Одессы и фактически является пригородной зоной областного центра.

По данным Фонда госимущества, площадь построек и сооружений ГП «ТВК», предназначенных для оказания складско-торговых услуг, превышает 35 тыс. кв. м.

В имущественный комплекс входит 39 единиц недвижимого имущества, в том числе административное здание, 17 складско-торговых помещений, гараж с нежилыми сооружениями, насосная станция и т.д.

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Также отмечается, что постройки имеют всю необходимую инфраструктуру и коммуникации для работы: освещение, внешние сети электроснабжения, трансформаторную подстанцию, противопожарный водопровод, котельную, скважину. На территории также есть 4 комплекта шлагбаумов, ограждения, навесы, сторожевая кабина.

Рынок «7-й километр» является самым большим рынком в Европе. Чистая прибыль предприятия за первые 9 месяцев 2023 года составила 6,5 млн грн. В то же время, по информации ФГИУ, оно имеет текущую кредиторскую задолженность почти на 12,2 млн грн.

В частности, задолженность по заработной плате составляет 6 тыс. грн; налог на землю – 86,8 тыс. грн; налог на недвижимое имущество – 16,5 тыс. грн. Также в сумму долгов входит неоплаченный вычет части чистой прибыли государственных предприятий в объеме 1,4 млн грн. Просроченных задолженностей у ГП нет.

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Сообщается, что приватизация объекта происходит при условии, что новый собственник обязуется погасить задолженности ГП «ТВК» по заработной плате и перед бюджетом в течение 6 месяцев после его приобретения. Также в течение первого полугодия работы он не может увольнять сотрудников, трудоустроенных на предприятии, каковых по состоянию на сентябрь 2023 года числилось 20 человек.

Ранее на рынке работали 60 тыс. рабочих, а количество посетителей достигало 100-350 тыс. человек со всей Украины и Молдовы. Ежегодно рынок приносил бюджету Украины и пгт Авангард 120 млн грн налогов и сборов.

Как сообщалось ранее, в Одесской области продали крупнейший масложировой комбинат.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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