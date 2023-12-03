Рынок «Седьмой километр» выставили на продажу

Как сообщается на сайте ФГИУ, стартовая цена продажи комплекса оценивается в 104,1 млн грн. Онлайн-аукцион назначен на 7 декабря 2023 года.

Здания и имущество предприятия расположены в поселке Авангард, в семи километрах от Одессы и фактически является пригородной зоной областного центра.

По данным Фонда госимущества, площадь построек и сооружений ГП «ТВК», предназначенных для оказания складско-торговых услуг, превышает 35 тыс. кв. м.

В имущественный комплекс входит 39 единиц недвижимого имущества, в том числе административное здание, 17 складско-торговых помещений, гараж с нежилыми сооружениями, насосная станция и т.д.

Также отмечается, что постройки имеют всю необходимую инфраструктуру и коммуникации для работы: освещение, внешние сети электроснабжения, трансформаторную подстанцию, противопожарный водопровод, котельную, скважину. На территории также есть 4 комплекта шлагбаумов, ограждения, навесы, сторожевая кабина.

Рынок «7-й километр» является самым большим рынком в Европе. Чистая прибыль предприятия за первые 9 месяцев 2023 года составила 6,5 млн грн. В то же время, по информации ФГИУ, оно имеет текущую кредиторскую задолженность почти на 12,2 млн грн.

В частности, задолженность по заработной плате составляет 6 тыс. грн; налог на землю – 86,8 тыс. грн; налог на недвижимое имущество – 16,5 тыс. грн. Также в сумму долгов входит неоплаченный вычет части чистой прибыли государственных предприятий в объеме 1,4 млн грн. Просроченных задолженностей у ГП нет.

Сообщается, что приватизация объекта происходит при условии, что новый собственник обязуется погасить задолженности ГП «ТВК» по заработной плате и перед бюджетом в течение 6 месяцев после его приобретения. Также в течение первого полугодия работы он не может увольнять сотрудников, трудоустроенных на предприятии, каковых по состоянию на сентябрь 2023 года числилось 20 человек.

Ранее на рынке работали 60 тыс. рабочих, а количество посетителей достигало 100-350 тыс. человек со всей Украины и Молдовы. Ежегодно рынок приносил бюджету Украины и пгт Авангард 120 млн грн налогов и сборов.

Как сообщалось ранее, в Одесской области продали крупнейший масложировой комбинат.