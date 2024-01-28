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Склади біля одеського «7-го кілометра» продали з 4-ї спроби: хто покупець

Склади біля одеського «7-го кілометра» продали з 4-ї спроби: хто покупець

Фонд державного майна України (ФДМУ) продав на приватизаційному аукціоні єдиний майновий комплекс, а саме склади державного підприємства «ТВК», розташовані поряд із відомим одеським ринком «7-й кілометр».

Про це повідомляється на сайті ФДМУ.

Четверта спроба виявилася вдалою

Аукціон відбувся 26 січня. Зазначимо, що це була вже четверта спроба продати цей об’єкт. Стартова ціна склала 104,1 млн грн (для порівняння, вперше, у листопаді 2023 року, комплекс оцінили у більш ніж 208 млн грн).

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У результаті майно держпідприємства ТВК вдалося продати за 106,2 млн грн. Крім того, покупець має сплатити державному бюджету 21,2 млн грн ПДВ та виплатити 12,2 млн грн поточної заборгованості.

«Це кошти, які потрібні країні тут і зараз, для підтримки сил оборони. Також це інвестиція, яка трансформує державний «пасив» у приватний «актив» та стане ще однією точкою зростання для Одеського регіону»,

– зазначив голова ФДМУ Віталій Коваль.

До майнового комплексу входить 39 одиниць нерухомого майна, з усією необхідною інфраструктурою та комунікаціями. Серед них: адміністративна будівля, 17 складсько-торговельних приміщень, гараж із нежитловими спорудами, насосна станція тощо.

Держпідприємство «ТВК» надає складсько-торговельні послуги. Площа будівель та споруд, призначених для ведення цієї діяльності, перевищує 35 тис. кв. м.

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Хто придбав склади у «7-го кілометра»

За інформацією «Думської», складський комплекс придбала компанія «Рентсервіс-МСЛ», яку пов’язують з депутатом від партії мера Одеси Геннадія Труханова.

«Власницею «Рентсервіс-МСЛ» є Тетяна Терновська. За інформацією видання «УСІ», у вересні 2018 року під час голосування про продаж цій фірмі земельної ділянки на вулиці Академіка Вільямса депутат міськради від партії «Довіряй ділам» Андрій Терновський заявив про конфлікт інтересів. Судячи з усього, власниця фірми є родичкою депутата»,

– зазначає видання.

Раніше одеський порт виставив на аукціон колись плавучий док, який був пошкоджений російською ракетою та частково затонув.

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