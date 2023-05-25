В Одессе продают крупный объект, поврежденный российской ракетой

Одесский порт выставил на аукцион некогда плавучий док, который был поврежден российской ракетой и частично затонул.

Об этом стало известно из объявления, размещенного в системе электронных продаж «Прозорро.Продажи».

Аукцион запланирован на 9 июня. Стартовая цена лота составляет более 15,5 миллионов гривен, а размер гарантийного взноса составляет почти 1,6 млн гривень.

Плавучий док, расположенный в акватории Одесского порта рядом с Таможенной площадью, является специальным судоремонтным сооружением, предназначенным для подъема судов из воды, их ремонта, транспортировки и спуска на воду.

Это сооружение включает в себя 18 сдвоенных килоблоков, которые служат для надежной установки судна. Однако, в результате ракетных обстрелов, произведенных агрессором в Одесской области, плавучий док значительно пострадал и на данный момент частично затоплен. Большая часть конструктивных элементов, оборудования и механизмов находятся под водой.

Специалисты-водолазы провели осмотр и выяснили, что оборудование плавучего дока имеет пробоины и технически неработоспособно для проведения ремонтных работ на судах. Следовательно, его дальнейшая эксплуатация невозможна.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесской области второй раз продают винзавод — теперь со скидкой.

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